Подозреваемый в убийстве родителей в Ростове-на-Дону задержан в ДНР

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

По ее информации, задержание мужчины 1977 года рождения произошло в Макеевке Донецкой Народной Республики. В ближайшее время его передадут оперативникам для доставки в следственные органы.

Тела пожилых супругов нашли в морозильной камере в квартире 11 ноября. По версии правоохранителей, убийство произошло в конце сентября. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подозреваемым по делу стал сын пенсионеров. По данным СМИ, он уже имел судимость за убийство, официально нигде не работал, только подрабатывал таксистом.