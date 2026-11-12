12 ноября, 14:40Происшествия
Подозреваемый в убийстве родителей в Ростове-на-Дону задержан в ДНР
Фото: МАХ/"Ирина Волк"
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.
По ее информации, задержание мужчины 1977 года рождения произошло в Макеевке Донецкой Народной Республики. В ближайшее время его передадут оперативникам для доставки в следственные органы.
Тела пожилых супругов нашли в морозильной камере в квартире 11 ноября. По версии правоохранителей, убийство произошло в конце сентября. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Подозреваемым по делу стал сын пенсионеров. По данным СМИ, он уже имел судимость за убийство, официально нигде не работал, только подрабатывал таксистом.