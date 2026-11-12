Актриса Сара Полсон рассказала о дорогих подарках Ким Кардашьян коллегам

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Американская актриса Сара Полсон призналась, что телезвезда Ким Кардашьян после съемок первого сезона сериала "Все честно" подарила всем коллегам одинаковые сумки Balenciaga. Об этом она рассказала в подкасте Vogue The Run-Through.

По словам Полсон, среди получивших подарок были все основные участники актерского состава шоу, в том числе Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Ниси Нэш и Тияна Тейлор. Кардашьян специально проследила, чтобы все аксессуары были одного цвета и размера, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Однако на этом сюрпризы не закончились. После завершения съемок второго сезона звезда устроила актрисам шопинг в магазине NikeSKIMS в Мехико. Она разрешила коллегам выбирать любые вещи, не думая о стоимости покупок. При этом на выбор нарядов у актрис было всего 45 минут, рассказала Полсон.

Ранее Кардашьян придумала особые правила для семьи, чтобы четверо ее детей не сталкивались с негативными публикациями о ней и их отце, рэпере Канье Уэсте. Когда в СМИ появляются неприятные материалы о родителях, телезвезда отправляет близким сообщение с упоминанием "режима изоляции".

После этого семья придерживается специального порядка. Никто не смотрит телевизор – только фильмы. Также есть запрет на радио – в машине включают музыку с телефона.