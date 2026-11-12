Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:38

Шоу-бизнес

Актриса Сара Полсон рассказала о дорогих подарках Ким Кардашьян коллегам

Фото: Getty Images/Stefania D'Alessandro

Американская актриса Сара Полсон призналась, что телезвезда Ким Кардашьян после съемок первого сезона сериала "Все честно" подарила всем коллегам одинаковые сумки Balenciaga. Об этом она рассказала в подкасте Vogue The Run-Through.

По словам Полсон, среди получивших подарок были все основные участники актерского состава шоу, в том числе Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Ниси Нэш и Тияна Тейлор. Кардашьян специально проследила, чтобы все аксессуары были одного цвета и размера, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Однако на этом сюрпризы не закончились. После завершения съемок второго сезона звезда устроила актрисам шопинг в магазине NikeSKIMS в Мехико. Она разрешила коллегам выбирать любые вещи, не думая о стоимости покупок. При этом на выбор нарядов у актрис было всего 45 минут, рассказала Полсон.

Ранее Кардашьян придумала особые правила для семьи, чтобы четверо ее детей не сталкивались с негативными публикациями о ней и их отце, рэпере Канье Уэсте. Когда в СМИ появляются неприятные материалы о родителях, телезвезда отправляет близким сообщение с упоминанием "режима изоляции".

После этого семья придерживается специального порядка. Никто не смотрит телевизор – только фильмы. Также есть запрет на радио – в машине включают музыку с телефона.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика