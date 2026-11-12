Свыше 4 тыс спортсменов провели сезон на велотрассах в "Крылатских холмах"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На обновленной олимпийской шоссейной велотрассе и новой трассе для маунтинбайка (МТБ) в парке "Крылатские холмы" во время сезона 2026 года тренировались более 4 тысяч спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Такой результат стал возможен благодаря комплексному благоустройству парка. Специалисты восстановили покрытие шоссейной трассы, оборудовали две учебные велоплощадки и построили новую МТБ-трассу длиной более 4 километров с 25 специальными участками. Ее торжественно открыли в июле.

Сезон-2026 завершился первыми официальными соревнованиями на новой МТБ-трассе. 31 октября тут прошли чемпионат и первенство Москвы по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, а также соревнование Московского училища олимпийского резерва.

Кроме того, для начинающих спортсменов созданы учебные трассы: шоссейная и скилл-зона МТБ. Таким образом, в "Крылатских холмах" можно обучать спортсменов с нуля до самого высокого уровня.

В настоящее время "Крылатские холмы" – уникальный велосипедный кластер, который объединяет шоссейное кольцо, МТБ-трассу, скилл-зону и прогулочные зоны. Пик загруженности обычно приходится на утро и вечер: здесь занимаются сборные команды, тренируются московские велоклубы, проходят индивидуальные заезды и подготовка к стартам.

По данным доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год, близость зеленых территорий к жилым районам снижает психоэмоциональный стресс на 42%, а их наличие в шаговой доступности улучшает эмоциональное состояние на 68%.

В целом в парке "Крылатские холмы" тренируются более 300 спортсменов сборной Москвы по велоспорту. Уникальный рельеф и современное покрытие трассы помогают велосипедистам отрабатывать технику прохождения виражей и развивать высокую скорость, что помогает эффективно готовиться к соревнованиям любого уровня.

