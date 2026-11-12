"Манчестер Юнайтед" отправил в отставку главного тренера Майкла Каррика

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Майкла Каррика из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. Об этом заявил журналист Энди Миттен в соцсети Х.

Каррик был главным тренером "красных дьяволов" с 13 января 2026 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон Английской Премьер-лиги (АПЛ) на третьем месте, благодаря чему обеспечила себе участие в Лиге чемпионов.

При этом в сезоне-2026/27 результаты "Манчестер Юнайтед" ухудшились. Команда под руководством Каррика провела 14 матчей в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, в которых одержала только три победы. Еще пять игр закончились вничью, а шесть поражениями. В настоящее время манкунианцы занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

На фоне увольнения Каррика СМИ начали делать прогнозы о возможной кандидатуре нового тренера. По их информации, этот пост может занять аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонских "Тоттенхэме" и "Челси".

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность участия в выборах президента Международной федерации футбола (FIFA). Окончательное решение он намерен принять в середине следующей недели. В настоящее время Венгер занимает в FIFA должность руководителя по глобальному развитию футбола.

