Надбавка к пенсии по уходу за пожилыми увеличится в РФ до 1,5 тыс рублей

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Сумма ежемесячной надбавки к пенсии по уходу за людьми старше 80 лет и пенсионерами с первой группой инвалидности увеличится до 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

Повышение произойдет одновременно с индексацией страховых пенсий в феврале. Надбавка вырастет на 6,8%, уточнили в ведомстве.

В следующем году россиян ждет повышение страховых пенсий. С 1 февраля индексация составит 6,8%, а с 1 апреля – 3,3%. Всего повышение выплат затронет 37,5 миллиона граждан страны.

Выйти на пенсию по старости в 2027 году смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. При этом обязательным условием является наличие страхового стажа не меньше 15 лет и величина индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.