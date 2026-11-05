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05 ноября, 05:22

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Соцфонд: мужчины и женщины 1962 и 1967 годов рождения выйдут на пенсию в 2027 году

Соцфонд назвал возраст выхода на пенсию в 2027 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут выйти на пенсию по старости в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда России.

Вместе с тем в ведомстве напомнили об обязательном условии для выхода на пенсию – наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. С 1 апреля 2027 года она будет преобразована в новый формат сбережений. Страховая пенсия, которая выплачивается Социальным фондом, останется без изменений. Также не изменятся принципы учета пенсионных баллов и трудового стажа.

Существенных изменений пенсионного возраста в России в ближайшие 15–20 лет не планируется, заверили в Госдуме. По словам депутатов, действующая реформа еще не завершена: переходный период продлится до 2028 года.

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