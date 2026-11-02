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02 ноября, 13:48

Политика

Правкомиссия одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии в ПДС

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года. Об этом сообщил Минфин РФ.

По его данным, изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним.

Накопительная часть формировалась из взносов работодателей с 2002 по 2014 год. После 2014 года обязательные отчисления идут на страховые пенсии, а добровольные перечисления делают немногие: в 2024 году их внесли 28,4 тысячи человек. При этом ПДС, запущенная в январе 2024 года, доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента: открыто порядка 15 миллионов договоров общим объемом свыше 1,2 триллиона рублей.

В Минфине отметили, что мера расширит возможности граждан для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Предусмотрены выплаты в особых жизненных ситуациях – при потере кормильца и заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения.

Также можно будет получить государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет, оформить налоговые вычеты и гибко выбирать сроки и способы выплат. Вложенные средства можно передавать по наследству. Это позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи.

Гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода обеспечена на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в других финансовых институтах.

Ранее депутат Дарья Лантратова рассказала, что некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.

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