Житель Оренбурга задушил своего новорожденного сына

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В Оренбурге задержали 22-летнего мужчину после смерти его новорожденного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по области.

По версии СК, преступление совершил сам мужчина 3 ноября в квартире на Советской улице. Он перекрыл дыхательные пути сыну, в результате чего ребенок умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мужчину задержали. Перед судом было представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На причастность к преступлению проверяют и мать ребенка.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы и продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как мужчина нанес своей жене множественные удары ножом на улице в Орске. По версии следствия, конфликт между супругами возник на почве ревности. Мужчина напал на жену между жилыми домами на Краматорской улице.

От полученных ранений женщина скончалась. Фигуранта задержали полицейские. Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли орудие преступления.

