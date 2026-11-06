В столице назовут лучшие отреставрированные с 2025 года объекты

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве выберут лучшие объекты культурного наследия, реставрация которых завершилась в 2025–2026 годах. В новом сезоне конкурса "Московская реставрация" представлено 105 заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Всего с 2011 года конкурс объединил 1 186 специалистов и коллективов, работающих над сохранением исторического облика столицы. В этом году на суд жюри представили около 50 памятников архитектуры.

Среди них – Центральный московский ипподром, дом-мастерская Константина Мельникова и здание типографии Ивана Сытина. Также в список вошли главный дом городской усадьбы Негуневой – Ивановой – П. Н. Иванова в переулке Сивцев Вражек, связанный с первыми шагами в творчестве Льва Толстого, и здание Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова.

Жюри оценит работы по реставрации и приспособлению памятников к современному использованию. В числе номинаций – гражданская и промышленная архитектура, культовое зодчество, монументальное искусство и археологическое наследие.

Отдельную премию традиционно вручат студентам профильных вузов и колледжей Москвы. Кроме того, горожане смогут выбрать лучший отреставрированный объект в рамках проекта "Активный гражданин".

Участвовать в конкурсе могли физические и юридические лица. Главное условие – завершение реставрации объекта в 2025 или 2026 году. Церемония награждения лауреатов запланирована на декабрь.

В прошлом сезоне среди победителей оказались Египетский павильон усадьбы Останкино, павильон № 6 "Химия" на ВДНХ, Саввинское подворье на Тверской улице и церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Краснопахорском районе Троицкого административного округа стартовала реставрация главного дома усадьбы Михайловское, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, правообладатель долгое время бездействовал, и добиваться начала работ пришлось через судебное понуждение, но в итоге было заключено мировое соглашение.