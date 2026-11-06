Московский зоопарк показал рыбалку камышового кота

Московский зоопарк показал кадры рыбалки камышового кота. Видеозапись опубликована в канале зоосада в мессенджере MAX.

"Осенняя зажировочка в самом разгаре! Камышовый кот Заури тоже замотивирован набрать к зиме бочка потолще. Так что к рыбалке подходит с большим энтузиазмом!" – говорится в публикации.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что регион подарит столичному зоопарку двух молодых жирафов ангольского подвида. Их привезли в Казанский зооботсад из Намибии.

Московский зоопарк уже начал готовиться к прибытию животных. Гендиректор зоосада Светлана Акулова поблагодарила правительство Татарстана, Минниханова и коллег из Казанского зооботсада.