06 ноября, 10:53Город
Московский зоопарк показал рыбалку камышового кота
"Осенняя зажировочка в самом разгаре! Камышовый кот Заури тоже замотивирован набрать к зиме бочка потолще. Так что к рыбалке подходит с большим энтузиазмом!" – говорится в публикации.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что регион подарит столичному зоопарку двух молодых жирафов ангольского подвида. Их привезли в Казанский зооботсад из Намибии.
Московский зоопарк уже начал готовиться к прибытию животных. Гендиректор зоосада Светлана Акулова поблагодарила правительство Татарстана, Минниханова и коллег из Казанского зооботсада.
Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку