Татарстан подарит Московскому зоопарку двух жирафов

Фото: vk.ru/kazzoobotsad

Татарстан подарит Московскому зоопарку двух молодых жирафов. Об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов в MAX.

Восемь жирафов ангольского подвида – пять самок и три самца – прибыли в Казанский зооботсад из Намибии 17 сентября. Двух из них отправят в Москву.

Как уточнил глава республики, этот шаг символизирует крепкие дружественные связи двух регионов и служит примером доброго сотрудничества. Министр также выразил уверенность, что жирафы быстро освоятся на новом месте и станут любимцами посетителей.

Ранее сообщалось, что четыре верблюда прибыли в Москву из Республики Калмыкия и присоединились к цирковой семье Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Животные находились на карантине, за ними присматривали специалисты цирка. Каждому из верблюдов около двух лет.

Для их перевозки был выделен специально оборудованный грузовой автомобиль, рассчитанный на крупных животных. Всю дорогу они провели в индивидуальных вольерах, к которым их приучили заранее. Это помогло снизить стресс и сохранить спокойствие в пути.