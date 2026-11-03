03 ноября, 21:18Город
Московский зоопарк начал готовиться к приему двух жирафов, подаренных Татарстаном
Фото: vk.ru/kazzoobotsad
Московский зоопарк приступил к подготовке к прибытию двух жирафов, которых передает Татарстан, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
"О сроках отправки двух молодых жирафов мы сообщим позже, пока мы начинаем процесс подготовки к прибытию этих редких животных", – написала она.
От лица зоопарка Акулова поблагодарила правительство Республики Татарстан, главу региона Рустама Минниханова и коллег из Казанского зооботсада.
Сейчас в Московском зоопарке живет самка южноафриканского жирафа Липа. Еще одна самка содержится в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Как уточнила руководитель зоопарка, у специалистов учреждения есть необходимый опыт и квалификация, чтобы обеспечить животным комфортные условия.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что регион подарит Московскому зоопарку двух молодых жирафов. Восемь жирафов ангольского подвида – пять самок и три самца – прибыли в Казанский зооботсад из Намибии 17 сентября. Двух из них отправят в Москву. Глава республики отметил, что этот шаг символизирует крепкие дружественные связи двух регионов и служит примером доброго сотрудничества.