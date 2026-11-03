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03 ноября, 21:18

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Московский зоопарк начал готовиться к приему двух жирафов, подаренных Татарстаном

Фото: vk.ru/kazzoobotsad

Московский зоопарк приступил к подготовке к прибытию двух жирафов, которых передает Татарстан, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"О сроках отправки двух молодых жирафов мы сообщим позже, пока мы начинаем процесс подготовки к прибытию этих редких животных", – написала она.

От лица зоопарка Акулова поблагодарила правительство Республики Татарстан, главу региона Рустама Минниханова и коллег из Казанского зооботсада.

Сейчас в Московском зоопарке живет самка южноафриканского жирафа Липа. Еще одна самка содержится в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Как уточнила руководитель зоопарка, у специалистов учреждения есть необходимый опыт и квалификация, чтобы обеспечить животным комфортные условия.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что регион подарит Московскому зоопарку двух молодых жирафов. Восемь жирафов ангольского подвида – пять самок и три самца – прибыли в Казанский зооботсад из Намибии 17 сентября. Двух из них отправят в Москву. Глава республики отметил, что этот шаг символизирует крепкие дружественные связи двух регионов и служит примером доброго сотрудничества.

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