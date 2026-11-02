Депутат Лантратова: две пенсии могут получать военные с гражданским стажем

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Некоторые россияне имеют право одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Наиболее многочисленная категория – бывшие военнослужащие, которые после выхода в отставку продолжили работать на гражданских должностях. Чтобы оформить вторую выплату, им необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, накопить не менее 15 лет гражданского стажа и иметь 30 пенсионных коэффициентов. При этом период военной службы, уже учтенный при назначении ведомственной пенсии, в гражданский стаж повторно не включается.

В таком случае к военной пенсии можно добавить страховую пенсию по старости. Однако она назначается без фиксированной выплаты. В 2026 году ее размер составляет около 9,5 тысячи рублей.

Еще одна категория – люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы. Право на две пенсии распространяется в том числе на добровольцев и участников специальной военной операции. Они могут одновременно получать выплату по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Аналогичные условия действуют для граждан с инвалидностью, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Двойное пенсионное обеспечение предусмотрено и для некоторых родственников погибших военнослужащих. На него могут рассчитывать родители призывников, погибших во время службы или умерших после увольнения вследствие военной травмы. Такое же право имеют их дети с инвалидностью первой и второй групп, а также вдовы, которые не вступили в новый брак. Помимо обычной пенсии, им может назначаться выплата по потере кормильца.

Отдельно Лантратова упомянула космонавтов и летчиков-испытателей. Для этих профессиональных категорий также предусмотрена возможность получать две пенсии.

Проверить право на дополнительную выплату можно в клиентской службе Социального фонда России или через портал "Госуслуги". По словам депутата, при обращении специалисты проверят, распространяются ли соответствующие условия на конкретного заявителя.

Ранее сообщалось, что средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году превысит 30 тысяч рублей. Средний размер выплаты увеличится на 2 466 рублей – до 30 241 рубля.