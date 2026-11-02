Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 07:25

Экология

Свыше 2,7 тыс постановлений за нарушения в сфере обращения с отходами оформили в Москве

Фото: foto.mos.ru

С начала года за нарушения в сфере обращения с отходами департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вынес 2 708 постановлений о назначении административного наказания по статье 8.17 КоАП города. Об этом сообщила руководитель ведомства Юлия Урожаева, передает портал мэра и правительства столицы.

Незаконная перевозка строительных отходов и их сброс загрязняют почву, водоемы и воздух, а также создают угрозу здоровью жителей. Контрольные органы по-прежнему считают приоритетом профилактику и раннее выявление таких нарушений. При грубых отступлениях от природоохранного законодательства применяются меры административного воздействия.

По словам Урожаевой, департамент ведет планомерную работу по пресечению нарушений в сфере обращения с отходами. Специалисты используют интерактивную карту и фотоловушки с искусственным интеллектом, которые фиксируют нарушения круглосуточно. С начала 2026 года общая сумма взысканий за такие правонарушения превысила 77 миллионов рублей.

Штраф за нарушения в сфере обращения с отходами для граждан составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 250 тысяч.

Ранее сообщалось, что штраф до 5 тысяч рублей в Подмосковье и до 3 тысяч в Москве ждет тех, кто оставляет после себя мусор на природе. В целом за выброшенный в зонах отдыха мусор могут наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

Читайте также


экологиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика