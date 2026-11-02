Свыше 2,7 тыс постановлений за нарушения в сфере обращения с отходами оформили в Москве

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С начала года за нарушения в сфере обращения с отходами департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вынес 2 708 постановлений о назначении административного наказания по статье 8.17 КоАП города. Об этом сообщила руководитель ведомства Юлия Урожаева, передает портал мэра и правительства столицы.

Незаконная перевозка строительных отходов и их сброс загрязняют почву, водоемы и воздух, а также создают угрозу здоровью жителей. Контрольные органы по-прежнему считают приоритетом профилактику и раннее выявление таких нарушений. При грубых отступлениях от природоохранного законодательства применяются меры административного воздействия.

По словам Урожаевой, департамент ведет планомерную работу по пресечению нарушений в сфере обращения с отходами. Специалисты используют интерактивную карту и фотоловушки с искусственным интеллектом, которые фиксируют нарушения круглосуточно. С начала 2026 года общая сумма взысканий за такие правонарушения превысила 77 миллионов рублей.

Штраф за нарушения в сфере обращения с отходами для граждан составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 250 тысяч.

Ранее сообщалось, что штраф до 5 тысяч рублей в Подмосковье и до 3 тысяч в Москве ждет тех, кто оставляет после себя мусор на природе. В целом за выброшенный в зонах отдыха мусор могут наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

