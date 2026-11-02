В Москве летом зарегистрировали кошку Селeдку и собаку Шизу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собак с кличками Шиза, Собака, Кошка и Президент, а также кошек Селедка, Скумбрия, Огурец и Супчик зарегистрировали в государственных ветклиниках Москвы летом 2026 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Среди оригинальных собачьих кличек в ведомстве также перечислили Арбуза, Байка, Брюта, Джамайку, Дольче Виту, Ежика, Киви, Комарика, Крейзика, Лапулю, Печеньку, Сарбазана, Топтына, Пихту, Пиявку, Торнадо, Феличиту, Цусиму, Чемпиона и Шишку.

Помимо этого, зарегистрированы собака Надька и два Беляша, а также питомцы с составными кличками: Жемчужина Клязьмы Феррари, Великий Воин Рио, Бандит Бог Атлант, Фаворит Стиля Удалой Молодец.

В подборку самых необычных кошачьих кличек вошли Красавица, Апельсин, Бурмотик, Васюлик, Вафелька, Коза, Кукизавр, Мяурицио, Огурец, Пусислав, Скумбрия, Супчик, Пакет, Скрип, Камикадзе, Кошандрик, Кышкырма, Картошка и Морковка, Любопыша, Пепеленка, Пипистрелла, Тапочка, Храбрец, Швондер и Шут. Впервые в госветслужбе зарегистрированы две кошки Селедки, два Беззубика и один Зубик.

С начала 2026 года регистрационные удостоверения выданы более чем 69 тысячам животных, отметили в комитете.

Ранее ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказывала, что при выборе клички для кошки стоит обращать внимание на присутствие шипящих и свистящих звуков, а для собаки важно, чтобы слово не повторяло базовые команды. В Москве порядка 20% кличек кошек начинается на букву "М".

