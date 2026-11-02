Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами многополярного мироустройства

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Россия и Китай намерены продолжать совместную работу по продвижению многополярного мироустройства и защите международного права. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время официального визита российской делегации в КНР.

На встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунином спикер Совфеда отметила, что Москва и Пекин занимают близкие позиции по ключевым международным вопросам. По ее словам, две страны согласовывают действия на мировой арене и выступают за соблюдение общепризнанных правовых норм.

"Сегодня наши страны являются лидерами в построении многополярного более справедливого мироустройства, активно продвигают эту повестку", – сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что сотрудничество России и Китая имеет большое значение для международной стабильности. Отношения двух государств, по ее оценке, служат важным фактором уверенности и безопасности в мире.

"На фоне той геополитической турбулентности, с которой мы столкнулись, отношения между Россией и Китаем вносят стабильность, они демонстрируют, как можно двум великим государствам сотрудничать, дружить", – заключила спикер Совета Федерации.

Ранее в Китае объяснили нежелание заключать военный союз с Россией. Среди причин СМИ назвали исторический опыт отношений КНР и Советского Союза и географическое положение страны. Третьим фактором стало стремление Пекина сохранять самостоятельность и принимать решения о международном сотрудничестве исходя из собственных интересов.