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02 ноября, 09:06

Общество

Популяция лис за последние годы выросла в 11 российских регионах

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За последние несколько лет численность лис увеличилась как минимум в 11 российских регионах. Об этом сообщили в профильных структурах субъектов РФ, передает РИА Новости.

В Саратовской области, по данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, за год число лис выросло более чем на четверть и в 2026 году составило около 11 тысяч особей. В комитете пояснили, что численность лисицы зависит от кормовой базы и погодных условий, а такие колебания естественны для этого вида.

В свою очередь, в Астраханской области за год популяция увеличилась почти на 22% – примерно до 5,7 тысячи особей, рассказали в службе природопользования региона. Там отметили, что положительная динамика пока не компенсировала сокращение популяции примерно десятилетней давности.

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа заявил, что в регионе за последние два года показатель вырос более чем на 20% – почти до 8,3 тысячи особей. Кроме того, в Самарской области на 1 апреля 2026 года зафиксировали почти 4 тысячи лисиц – на 7% больше, чем годом ранее, по данным комитета охоты и рыболовства.

В Тюменской области популяция выросла на 219 особей – примерно до 6,9 тысячи животных. Рост там связали со слабой добычей лисиц в сезоне любительской и спортивной охоты, пластичностью вида и достаточной кормовой базой. В Ханты-Мансийском автономном округе за год прибавилось около 300 лисиц, их численность превысила 8,9 тысячи.

Также в Ростовской области рост составил 167 особей, численность в этом году достигла почти 7,6 тысячи лисиц. В Минприроды региона уточнили, что показатель из года в год нестабилен и за последние десять лет снизился. В свою очередь, в Минприроды Ставропольского края отметили, что современная численность лисицы по сравнению с прошлым десятилетием крайне низкая, перенаселения угодий нет, хотя последние два года наблюдается медленный прирост и восстановление популяции.

Небольшой прирост также отмечали в Пензенской области, Еврейской автономной области и Пермском крае. В Белгородской области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии численность вида в последние годы стабильна. В Татарстане популяция лисиц в 2026 году уменьшилась больше чем на тысячу по сравнению с 2025 годом – с 6,1 тысячи до 5 тысяч особей, сообщили в госкомитете республики.

Ранее стало известно, что популяция лис в Московской области за несколько лет выросла примерно на 40%. Еще четыре года назад речь шла о 3,5 тысячи особей, а теперь это число составляет 5 тысяч. На появление молодых лис вблизи населенных пунктов влияют рост популяции и сезонные факторы, указывали специалисты.

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