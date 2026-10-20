SHOT: лисы стали массово выходить к людям по всей России

В России зафиксировали массовые выходы лис к людям: животные воруют домашних питомцев, роются в мусорках и появляются на детских площадках. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

Диких животных заметили в центре Москвы, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Ленинградской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и Подмосковье. В Московской области популяция лис за несколько лет выросла примерно на 40% – с 3,5 до 5 тысяч особей, рассказал представитель президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Причиной "нашествия" называют неопытность молодых хищников. Родившиеся весной лисята выросли, покинули семьи и теперь ищут собственные территории и пропитание. К людям их также подталкивают активная застройка и сокращение привычных мест обитания.

В городах добыть еду проще: лис привлекают мусорные баки, грызуны и люди, которые их подкармливают. Получив угощение пару раз, звери быстро теряют страх и возвращаются.

Однако лисы могут переносить бруцеллез, лептоспироз и бешенство, поэтому приближаться к ним опасно. Резкого всплеска бешенства в настоящее время не фиксируют: с начала года в Подмосковье выявили девять зараженных животных – на три меньше, чем годом ранее. После укуса, царапины или попадания слюны лисы на поврежденную кожу необходимо сразу обратиться к врачу.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что лисы первыми не нападают на человека, но могут проявить агрессию и укусить, если почувствуют угрозу. Поэтому к ним не стоит приближаться, пытаться поймать и погладить. При виде зверя лучше отойти, не поворачиваясь к нему спиной.