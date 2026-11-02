Останки мужчины со следами нападения животного обнаружены на Камчатке

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Следователи организовали проверку после обнаружения останков мужчины со следами нападения животного рядом с бывшим селом Олюторка на северо-восточном берегу залива Корфа. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

По информации ведомства, погибшим оказался 55-летний местный житель. Его тело найдено возле охотничьего угодья после сообщения об останках, которое поступило 26 октября.

В настоящий момент устанавливаются подробности случившегося. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Богучанском округе Красноярского края медведь напал на сторожа производственной базы. В результате мужчина скончался. Инцидент произошел в вечернее время в нескольких километрах от села Богучаны. Хищника оперативно ликвидировали.

