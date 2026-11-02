Трихолог Альварес: ежедневное мытье головы вредит коже

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Ежедневное мытье головы вредит коже: она пересыхает и начинает активнее вырабатывать жир. Об этом aif.ru рассказала трихолог Анна Альварес.

По словам специалиста, при таком режиме нарушается кожный покров. Из-за пересыхания кожа стремится увлажнить себя сама, а делает это за счет усиленного выделения себума – в итоге жира становится больше, пояснила Альварес.

Оптимальный интервал между мытьем головы – раз в два или три дня. Трихолог также предостерегла от редкого мытья: если человек моет голову раз в неделю, потому что волосы долго остаются чистыми, это все равно нежелательно. На волосах накапливаются пыль, смог и другие загрязнения из окружающей среды.

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