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02 ноября, 08:50

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Трихолог Альварес: ежедневное мытье головы вредит коже

Трихолог рассказала, как часто можно мыть голову

Фото: depositphotos/belchonock

Ежедневное мытье головы вредит коже: она пересыхает и начинает активнее вырабатывать жир. Об этом aif.ru рассказала трихолог Анна Альварес.

По словам специалиста, при таком режиме нарушается кожный покров. Из-за пересыхания кожа стремится увлажнить себя сама, а делает это за счет усиленного выделения себума – в итоге жира становится больше, пояснила Альварес.

Оптимальный интервал между мытьем головы – раз в два или три дня. Трихолог также предостерегла от редкого мытья: если человек моет голову раз в неделю, потому что волосы долго остаются чистыми, это все равно нежелательно. На волосах накапливаются пыль, смог и другие загрязнения из окружающей среды.

Ранее врач-косметолог и дерматовенеролог Ирина Котова заявила, что осенью из-за стресса и состояния желудочно-кишечного тракта увеличивается риск появления перхоти. Снизить проявления такого симптома помогут специальные средства и рацион с ограниченным содержанием молочных и сладких продуктов.

"Миллион вопросов": трихолог назвала причины появления перхоти

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