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24 сентября, 14:30

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Дерматолог Исматуллаева: появление седины зависит от наследственности

Дерматолог назвала нормой несколько седых волос в 16 лет

Фото: 123RF.com/sunnysmilestock

Появление нескольких седых волос в 16–18 лет можно считать вариантом нормы, особенно если ранняя седина наблюдается у родителей. Об этом Агентству "Москва" рассказала ассистент кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии РУДН Светлана Исматуллаева.

По словам эксперта, возраст появления первой седины во многом зависит от этнической принадлежности. Единый срок их появления отсутствует, поскольку возрастные границы определяют наследственные факторы.

Исматуллаева уточнила, что представители европеоидной расы, например, обычно сталкиваются с первыми седыми волосами в 30–35 лет. У азиатов этот возраст около 40 лет, а у людей с темной кожей – после 40. Преждевременным у европеоидов считается появление седины до 20 лет. У азиатов этот порог выше – 25 лет, а у африканцев – 30.

Специалист добавила, что в большинстве случаев ранняя седина не является сигналом серьезных проблем со здоровьем, однако ее резкое появление и быстрое прогрессирование может послужить сигналом для визита к врачу. Особенно, когда процесс сопровождается слабостью, утомляемостью, колебаниями массы тела, появлением белых пятен на коже и выпадением волос.

При этом не существует методов, способных восстановить естественную пигментацию волос. Ситуацию можно скорректировать в некоторых ситуациях в зависимости от того, в чем причина изменений. Например, помочь может устранение дефицитов витамина B12, железа или дисфункции щитовидной железы.

Также цвет может вернуться как ответная реакция на некоторые противоопухолевые препараты, однако это скорее побочный эффект. Отмечается, что эффективность витаминных комплексов, средств против седины и антиоксидантов в шампунях не доказана. Единственным действенным методом является окрашивание.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова www.m24.ru/news/07092026/938526рассказала, что из-за похолодания может случиться осеннее обострение перхоти. Кожа головы, как и лица, реагирует на перепад температур, что актуально для осени. В летний период она больше смазывается кожным салом, а с похолоданием его становится меньше.

Помимо этого, перхоть и себорейный дерматит очень связаны с состоянием желудочно-кишечного тракта и нервной системой, которые осенью тоже часто страдают, потому что многие испытывают стресс из-за окончания сезона отпусков. По словам специалиста, специальные средства и рацион с ограниченным содержанием молочных и сладких продуктов помогут снизить проявления этих диагнозов.

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