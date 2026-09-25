Собянин сообщил о ликвидации уже 23 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще шесть беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

До этого силы ПВО уничтожили еще семь БПЛА на подлете к российской столице. Всего с полуночи над Московским регионом сбито уже 23 беспилотника.

На этом фоне временные ограничения на полеты были объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово. Однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.