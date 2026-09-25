"Старое" бабье лето наступит в столице на следующей неделе и продлится до 10 суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Старое" бабье лето наступит в Москве на следующей неделе и продержится до 10 суток. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Самое устойчивое и продолжительное бабье лето в сезоне жителям столицы обеспечит гигантский блокирующий антициклон. Температура воздуха, по словам специалиста, достигнет плюс 13–18 градусов. Минимальная температура сохранится в пределах плюс 3–8 градусов, осадков в этот период не ожидается.

Показания столичных барометров подрастут до аномальных 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.

"Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и "старое" бабье лето". Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени", – отметил он.

Тишковец рассказал, что с каждым днем Солнце будет подниматься над горизонтом ниже, а световой день – сокращаться на 4–5 минут. По его словам, температурный фон будет стабильным и останется на несколько градусов выше нормы. То есть температура воздуха будет прогреваться до плюс 13–18 градусов.

Он отметил, что "коммунальная осень" со среднесуточной температурой воздуха ниже плюс 8 градусов придет в столицу к середине октября.

В свою очередь, потепление в Москве и Московской области подтвердил и синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

В выходные на этой неделе, 26–27 сентября, воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, по ночам – до плюс 6–9 градусов. В субботу, 26 сентября, при переменной облачности обойдется без осадков, а в воскресенье, 27 сентября, в западных, северо-западных и к вечеру в северных районах Московской области ожидается дождь. В выходные ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит около 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что пятница, 25 сентября, станет самым холодным днем недели в Москве из-за влияния тыловой части циклона, который уходит на восток акватории Балтийского моря.

Столичная температура воздуха в этот день продержится в диапазоне 12–14 градусов, по области – 10–15 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.