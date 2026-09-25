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25 сентября, 11:49

Наука

В ИКИ РАН сообщили о "депрессивном" состоянии Солнца

Фото: depositphotos/magann

Солнце на протяжении уже нескольких недель находится в "депрессивном" состоянии, наблюдается необычно низкая активность. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

За первые 25 дней сентября произошла только одна магнитная буря, в августе же они наблюдались в течение четырех дней, а в марте – семи. По словам специалистов, низкая геомагнитная активность вызвана заметным снижением вспышечной активности Солнца.

Причины такого спада активности остаются неизвестными. При этом признаков ее скорого восстановления пока не наблюдается.

Ранее американские ученые с помощью солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ на Гавайях смогли впервые зафиксировать на поверхности Солнца крошечные вихри, которые могут влиять на жизнь на Земле.

Они также могут способствовать накоплению магнитной энергии звезды. Кроме того, открытие помогает объяснить, почему внешняя атмосфера Солнца горячее ее поверхности.

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