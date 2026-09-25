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25 сентября, 15:48

В мире

Уровень воды в Рейне обновил рекордно низкую отметку

Фото: AP Photo/Michael Probst

Уровень воды в Рейне у немецкого города Кауба опустился до 2 сантиметров, установив таким образом абсолютный минимум за всю историю наблюдений. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на данные ведомства водных путей и судоходства.

Рекордно низкое значение зафиксировали 24 сентября. К утру 25-го числа показатель на водомерной станции поднялся до 5 сантиметров. В ведомстве отметили, что данные еще предстоит проверить, однако предварительная оценка указывает на новый антирекорд.

При этом измерения с разных станций на Рейне нельзя напрямую сопоставлять, поскольку у реки нет единой нулевой отметки уровня воды. Кроме того, глубина судоходного фарватера заметно превышает показатель у берегового водомерного поста. В районе Кауба фарватер сейчас немного глубже одного метра.

Прошлый антирекорд по глубине Рейна был установлен в начале августа. Тогда у Кауба вода опустилась до 24 сантиметров.

Этот участок реки имеет большое значение для судоходства. Хотя движение кораблей в таких ситуациях обычно не останавливается полностью, из-за низкого уровня воды их количество уменьшается. Чтобы перевезти прежний объем грузов, требуется больше судов – это грозит ростом логистических расходов и перебоями в поставках. Обмеление также может повлиять на торговлю энергоносителями и промышленными товарами.

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