LADbible: обмеление реки Евфрат может быть признаком скорого конца света

СМИ назвали обмеление реки Евфрат возможным признаком скорого конца света

Объем воды в реке Евфрат сильно уменьшился, что может свидетельствовать о приближающемся конце света, о котором говорится в библейском пророчестве. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на LADbible.

В Книге Откровение указано, что перед наступлением конца света ангел выливает одну из символических "семи чаш" суда и река пересыхает.

"Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и вода в ней высохла, чтобы подготовить путь царям с Востока", – говорится в библейском стихе.

В Книге Бытия Евфрат упоминается как одна из четырех рек, связанных с Эдемским садом. Согласно Библии, воды Эдема разделяются на четыре части, образуя реки Тигр, Евфрат, Пишон и Гихон.

В настоящий момент существуют только Тигр и Евфрат. При этом последняя является самой длинной рекой в Западной Азии. Она протекает почти на три тысячи километров от восточной Турции через Сирию и Ирак, а затем впадает в Тигр и Персидский залив.

Ученые выразили беспокойство тем, что объем воды в реке сокращается. По их словам, засухи усиливаются, растет численность населения, что создает все большую нагрузку на ресурсы. Эксперты по климату считают, что Евфрат может пересохнуть к 2040 году, если все будет продолжаться как сейчас.

В свою очередь, гидролог и профессор Калифорнийского университета Джей Фамильетти заявил, что после засухи в 2007 году большая часть региона так и не восстановилась.

Он обратил внимание, что наблюдается тревожная тенденция сокращения общего объема запасов воды в бассейнах Тигра и Евфрата, которые в данный момент занимают второе место в мире по скорости потери запасов подземных вод после Индии.

Ранее испанские ученые рассказали, что до конца света осталось чуть меньше 20 миллиардов лет. Согласно расчетам, Вселенная достигнет конца своего существования через 33,3 миллиарда лет после Большого взрыва. При этом возраст Вселенной уже составляет 13,8 миллиарда лет.

