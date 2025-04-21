Священник Тимашов: нет оснований верить в пророчество о конце света после смерти понтифика

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Нет оснований верить в "Пророчество о 112 верховных понтификах", согласно которому Папа Римский Франциск окажется последним перед концом света. Таким мнением с aif.ru поделился священник католической церкви Сергей Тимашов.

Автором "Пророчества о 112 верховных понтификах" называют святого Малахия, жившего в Северной Ирландии в XII веке. Говорилось, что после смерти 112-го понтифика будет разрушен Рим, а также наступят конец света и Страшный суд. При этом некоторые специалисты выражают сомнение в подлинности соответствующего документа.

"Я к пророчествам отношусь очень осторожно. Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное – это какие-то частные видения или частные мнения, которые кто-то выдает за пророчества", – отметил Тимашов.

По его словам, нет никаких оснований верить, что после смерти Папы Римского Франциска что-то будет иначе, чем во все предыдущие случаи гибели понтификов.

"Будут выборы нового Папы, Господь на кого-то укажет кардиналом", – заключил священник.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. Начиная с середины февраля 2025 года он находился в больнице. Врачи выявили у понтифика двустороннюю пневмонию.

Московский патриархат, в свою очередь, отметил роль Папы Римского в развитии контактов с католиками. Иеромонах Стефан подчеркнул, что понтифик играл существенную роль в развитии контактов Римско-католической церкви с Русской православной церковью (РПЦ).