Папа Римский госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита

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Папа Римский Франциск лег в больницу для лечения затянувшегося бронхита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

"По окончании аудиенций Папа Франциск госпитализирован для необходимых диагностических исследований и продолжения лечения бронхита в условиях стационара", – уточняется в сообщении.

По этой причине мероприятия с участием Папы Римского были отменены до 17 февраля включительно. Была отменена аудиенция, запланированная на 15 февраля, а также встреча с деятелями искусства, намеченная на 17 февраля.

Кроме того, мессу с участием деятелей искусств вместо Папы Римского возглавит префект департамента культуры и образования кардинал Хосе Толентино де Мендонса.

Служба печати Святого престола 6 февраля заявляла, что Папа Римский будет работать из дома из-за бронхита. Также из-за простуды понтифик не стал читать проповедь на всеобщей аудиенции 5 февраля.

Ранее Папа Римский упал в своей резиденции Санта-Марта. У него образовалась гематома на правом предплечье. Перелома не выявили, но ради безопасности ему на руку наложили посттравматическую повязку, писали СМИ.

Кроме того, Папа Римский страдает от болей в правом колене, из-за которых ему сложно ходить, поэтому он часто появляется на публике в инвалидном кресле или с тростью.

