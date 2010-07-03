Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

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Папа Римский Франциск опоздал на традиционную аудиенцию на ватиканской площади Святого Петра из-за того, что застрял в лифте на 25 минут, пишет РИА Новости.

"Упало напряжение и лифт встал", – объяснил произошедшее понтифик, предварительно извинившись перед верующими с балкона Апостольского дворца.

Перед проповедью папа Франциск также призвал собравшихся поаплодировать пожарным, которые оперативно среагировали и помогли ему выбраться.

Как уточняется в материале, понтифик, скорее всего, застрял в маленьком личном лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца.

В июне папа Римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. В новой редакции изменился текст молитвы "Отче наш". В новой версии книги слова "Не введи нас во искушение" решили заменить на "Не дай нам поддаться искушению". Как считает понтифик, фраза "Не введи нас во искушение" создает впечатление, будто Бог провоцирует людей на грехи.