Путин рассказал о беседе с Папой Римским

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Во время обеда с представителями российско-итальянского Форума гражданских обществ Владимир Путин рассказал о недавнем разговоре с Папой Римским, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер уточнил, что понтифик разрешил ему пересказывать эту часть их беседы.

Президент обратил внимание на высказывание премьера Италии Джузеппе Конте о русской литературе и вспомнил слова папы Франциска о Федоре Достоевском.

Путин рассказал, что у Папы Римского на столе всегда лежат книги Достоевского и Льва Толстого. Понтифик поделился с Путиным мнением, что "без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником".

"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", – подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин прибыл Италию и Ватикан 4 июля, что стало первым официальным визитом российского президента в ЕС в 2019 году.

Встреча с Папой Римским длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце. Для Путина и Франциска их встреча стала третьей – ранее они проводили переговоры в 2013 и 2015 годах. На этот раз они обсудили вопросы гуманитарной помощи пострадавшим и восстановление христианских святынь в Сирии, ситуацию на юго-востоке Украины и положение дел в Венесуэле.

После визита в Ватикан Путин встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Главы государств обсудили ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества.