Путин и Папа Римский обменялись подарками

Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане.

Президент РФ в четверг, 4 июля, приехал в Италию с официальным визитом. Встреча с Франциском длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце.

Понтифик преподнес Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и гравюру на металле с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. На медали высечена фраза "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

Президент РФ подарил главе католической церкви икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, передает "Интерфакс".

Для Путина и Франциска их встреча стала третьей – ранее они проводили переговоры в 2013 и 2015 годах. На этот раз они обсудили вопросы гуманитарной помощи пострадавшим и восстановление христианских святынь в Сирии, ситуацию на юго-востоке Украины и положение дел в Венесуэле.

После визита в Ватикан Путин встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Главы государств обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества.

