Путин и Папа Римский обменялись подарками

Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане.
Президент РФ в четверг, 4 июля, приехал в Италию с официальным визитом. Встреча с Франциском длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце.
Понтифик преподнес Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и гравюру на металле с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. На медали высечена фраза "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".
Президент РФ подарил главе католической церкви икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, передает "Интерфакс".
Для Путина и Франциска их встреча стала третьей – ранее они проводили переговоры в 2013 и 2015 годах. На этот раз они обсудили вопросы гуманитарной помощи пострадавшим и восстановление христианских святынь в Сирии, ситуацию на юго-востоке Украины и положение дел в Венесуэле.
После визита в Ватикан Путин встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Главы государств обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.