Меч победы, пододеяльник и пояс от злых духов: самые оригинальные подарки Владимиру Путину

Во время поездки в Ханты-Мансийск Владимир Путин 26 октября посетил Музей природы и человека, где местная поэтесса и хранительница традиций Мария Волдина подарила президенту охотничий пояс от злых духов. По ее словам, артефакт не только способен защитить от потусторонних сил, но и может приносить удачу. Диковинных подарков за 18 лет Владимиру Путину преподносили немало, и портал Москва 24 собрал самые необычные из них.

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Чжучжэнский гуцинь и тяньцзиньский нижэньчжан

Такой, на первый взгляд, необычный подарок Владимиру Путину преподнес председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита российского лидера в республику. На самом деле чжучжэнский гуцинь – это китайский народный музыкальный инструмент, который похож на русские гусли. А тяньцзиньский нижэньчжан – глиняная фигурка с лицом российского лидера. В ответ Владимир Путин также был оригинален – президент преподнес Си Цзиньпину баню и сибирские дары.

Пододеяльник

Такой подарок Владимир Путин получил в честь 65-го дня рождения. Но оригинальность бывшего премьер-министра Италии не ограничилась только выбором презента. На пододеяльник нанесли принт – машинная печать президента России в полный рост, пожимающего руку самому Берлускони.

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Эксклюзивная гиря "Все будет стопудово"

Такой подарок увез с собой в столицу Владимир Путин с выставки "Сделано в России", проходившей в Архангельске в 2014 году. Фигура, расписанная в технике палехских мастеров, располагалась на стенде компании "Титан". Президент сам обратил на нее внимание, и добрый руководитель предприятия Артем Артемьев не упустил возможности преподнести Путину подарок.

Саженцы яблонь

Такому подарку обрадовался бы любой столичный дачник. Путин не стал исключением. Саженцы президенту преподнесли в Ставропольском крае в честь 66-го дня рождения. Дар был передан лично в руки во время визита лидера в яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет". Молодые деревья преподнесли также и премьер-министру Дмитрию Медведеву, который напомнил работникам, что у него пока дня рождения не было.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Императорская корона

Такой подарок ко дню рождения президента в 2015 году решил подарить артист Геннадий Хазанов. Реликвия, естественно, ненастоящая: актер подготовил точную копию символа власти российских монархов, оригинал которой находится в Алмазном фонде. Однако президент заявил, что все равно будет вынужден оставить подарок в Кремле, так как презент оказался слишком роскошным.

Киргизская породистая лошадь

Таким подарком отличился бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Экс-лидер преподнес серую породистую лошадь Путину во время официального визита главы Российской Федерации. Снимки в интернет выложил личный фотограф Атамбаева Султан Досалиев, под ними подпись – "После переговоров…"

Фото: ТАСС/Abaca Press

Меч Победы

Таким подарком Путина наградил король Бахрейна Хамада бен Исы аль-Халифы. Меч из дамасской стали российскому лидеру вручили по итогам встречи в Сочи в феврале 2016 года. Путин в долгу не остался: он подарил в ответ скакуна ахалтекинской породы по имени Хаджыбек, которого в специальном фургоне привезли на территорию резиденции "Бочаров Ручей", где проходили переговоры.

Вода, которую пили динозавры

Колбу с металлической крышкой и желтоватой жидкостью внутри Путину привез бывший глава Минприроды Юрий Трутнев. На самом деле, это вода из таинственного озера Восток, которое миллионы лет было спрятано от мира льдами Антарктиды. И когда-то, на самом деле, она могла быть в распоряжении гигантских рептилий.