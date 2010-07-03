Путина спросили о планах после президентства

Фото: kremlin.ru

Накануне визита в Италию Владимир Путин дал интервью газете Corriere della Sera, где рассказал о своих планах на ближайшие несколько лет, передает "Вечерняя Москва".

У главы государства спросили, что он будет делать по окончании срока нахождения на посту президента в 2024 году. Путин отметил, что об этом говорить еще рано.

"Впереди еще пять лет напряженной работы", – пояснил он. По его словам, "при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы".

Также российский лидер прокомментировал замечание о том, что на внутриполитической арене у него нет настоящих конкурентов, поскольку на прошлых выборах он получил 77% голосов избирателей. Путин отметил, что в этом случае дело заключалось вовсе не в численности электората, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России.

"А именно – падение или колебание цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл", – отметил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан, что станет первым официальным визитом российского президента в ЕС в 2019 году. В Ватикане, как планируется, президент обсудит с Папой Римским ситуацию на Украине и в Венесуэле.