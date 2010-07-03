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09:06

Трамп назвал Путина "прекрасным парнем", а их встречу "отличной"

политика

09:06

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Фото: kremlin.ru

Дональд Трамп назвал Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу "отличной", передает телеканал "Россия 24".

Лидеры США и России провели встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Переговоры длились 1,5 часа. Американский президент подчеркнул, что они с Путиным многого достигли.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", – заявил он.

По словам Трампа, стороны начали обсуждать торговлю. "У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами", – заявил Трамп.

В заключение он поблагодарил главу российского государства, назвав его необычным человеком.

Саммит G20 проходит в Осаке 28–29 июня. Мероприятие посетили также представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.

На данный момент Путин уже провел неформальную встречу с лидерами стран БРИКС, поговорил с Трампом, с премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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