Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своим термосом

Фото: телеграм-канал "Караульный"

Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано с тем, что Путин постоянно пьет чай из этого термоса, сообщает РИА Новости.

На кадрах с ужина видно, что после тоста лидера Японии Синдзо Абэ российский президент чокнулся белым термостаканом с бокалом Дональда Трампа.

Путин нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.

В бокале у президента США, судя по внешнему виду, была кола. СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к этому напитку.

Ранее Путин и Трамп провели встречу на полях саммита G20. Она заняла 1,5 часа вместо планируемого часа. Беседа прошла в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трампа пригласили в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.