Встреча Путина и Трампа в Осаке продлилась полтора часа

Владимир Путин и Дональд Трамп завершили встречу на полях саммита G20 в Осаке. Она заняла 1,5 часа вместо планируемого часа, передает РИА Новости.
Беседа прошла в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита. Перед церемонией фотографирования и официальным открытием форума лидеры двух стран успели пообщаться "на ногах".
Президенты в своем разговоре коснулись Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, говорится в сообщении Белого дома в микроблоге в Twitter. Они оба считают, что улучшение отношений – в интересах обоих государств и всего мира.
Путин и Трамп договорились, что Москва и Вашингтон продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века. По словам американского лидера, она должна включать Китай.
Президент РФ также будет участвовать во встрече с главами государств БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и во встрече в формате РИК (Россия, Индия, Китай). Запланированы диалоги с лидерами Франции, Египта, Турции, Южной Кореи, ЮАР и немецким канцлером.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.