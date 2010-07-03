Встреча Путина и Трампа в Осаке продлилась полтора часа

Владимир Путин и Дональд Трамп завершили встречу на полях саммита G20 в Осаке. Она заняла 1,5 часа вместо планируемого часа, передает РИА Новости.

Беседа прошла в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита. Перед церемонией фотографирования и официальным открытием форума лидеры двух стран успели пообщаться "на ногах".

Президенты в своем разговоре коснулись Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, говорится в сообщении Белого дома в микроблоге в Twitter. Они оба считают, что улучшение отношений – в интересах обоих государств и всего мира.

Путин и Трамп договорились, что Москва и Вашингтон продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века. По словам американского лидера, она должна включать Китай.

Президент РФ также будет участвовать во встрече с главами государств БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и во встрече в формате РИК (Россия, Индия, Китай). Запланированы диалоги с лидерами Франции, Египта, Турции, Южной Кореи, ЮАР и немецким канцлером.