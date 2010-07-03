Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20

Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед началом саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что два президента разговаривали друг с другом по пути на церемонию фотографирования.
Ранее Трамп заявил, что ожидает "хорошего разговора" с Путиным на саммите. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить текущую ситуацию в двусторонних отношениях и возможные шаги по нормализации политического диалога.
Саммит G20 состоится в Осаке 28–29 июня 2019 года. В "Большую двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союз. В 2020 году саммит было решено провести в Саудовской Аравии.
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