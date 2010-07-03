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16:29

Эксперт оценил возможные итоги встречи Путина и Трампа на G20

политика власть

16:29

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Фото: www.kremlin.ru

Большого прогресса в отношениях Москвы и Вашингтона от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 ожидать не стоит. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США Юрий Рогулев, передает ИА "НСН".

"Трамп освободился от тяжести расследования относительно вмешательства Москвы в выборы. Раньше это расследование препятствовало любым шагам в отношении России, кроме негативных. Хотя еще в период его избирательной кампании Трампа заявлял, что одной из задач станет нормализация отношений с нашей страной", – сказал эксперт.

По его словам, президент США на внешнеполитическом уровне может "получить несколько очков", так как до настоящего времени не было позитивных изменений.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. По словам президента США, он намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".

Саммит G20 пройдет в Японии на следующей неделе.

Ранее Трамп заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он. В частности, президент напомнил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции.

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политика власть

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