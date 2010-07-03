Трамп подтвердил встречу с Путиным и Си Цзиньпином на G20

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Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, сообщает РИА Новости.

По словам президента США, он намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".

"У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно, чтобы было так. Они мощные страны, а мы очень мощная страна", – заключил Трамп.

Саммит G20 пройдет в Японии на следующей неделе.

Ранее Трамп заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он. В частности, президент напомнил, что в годы его правления были укреплены вооруженные силы и введены антироссийские санкции.