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15 октября, 18:40

Общество

Путин пошутил про риск и шампанское на форуме-съезде "Деловой России"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России", оценивая возможные риски отложенного инвестиционного налогового вычета, пошутил, что тот, кто не рискует, не обращается к президенту "Деловой России" и главе группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павлу Титову.

Один из участников объединения поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета. Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов указал на существующие риски реализации этой идеи.

"Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в "Абрау-Дюрсо", – ответил глава государства.

Выступая на форуме-съезде, Путин также заявил, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения средств в инновационные компании, а также в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты.

Кроме того, российский лидер отметил, что средства граждан, которые привлекаются на фондовый рынок, должны быть надежно защищены. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости аккуратно инвестировать пенсионные накопления.

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