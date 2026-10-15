Путин поручил проработать идею создания экосистемы длинных денег для инвестиций

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Владимир Путин поручил проработать предложения по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом глава государства заявил на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи", – сказал президент.

В то же время кабмин поддержал инициативу о введении отложенного налогового инвестиционного вычета, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак.

"По сути дела, здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", – указал он.

Политик отметил, что пилотным направлением может стать фармацевтика. Механизм предполагает пять лет на реализацию проекта, после чего в течение этого же срока происходит возврат налогов. Новак считает это выгодным, потому что сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство.

Ранее российский лидер рассказал, что в стране нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. По его мнению, можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что связано с макроэкономическими условиями и решениями финансово-экономических властей.