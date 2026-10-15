Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 18:11

Экономика

Путин поручил проработать идею создания экосистемы длинных денег для инвестиций

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил проработать предложения по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом глава государства заявил на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи", – сказал президент.

В то же время кабмин поддержал инициативу о введении отложенного налогового инвестиционного вычета, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак.

"По сути дела, здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", – указал он.

Политик отметил, что пилотным направлением может стать фармацевтика. Механизм предполагает пять лет на реализацию проекта, после чего в течение этого же срока происходит возврат налогов. Новак считает это выгодным, потому что сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство.

Ранее российский лидер рассказал, что в стране нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. По его мнению, можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что связано с макроэкономическими условиями и решениями финансово-экономических властей.

Читайте также


властьэкономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика