Греф сравнил бизнес с ребенком для государства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бизнес является неотъемлемой частью страны, как и ее граждане, поэтому предпринимательство можно сравнить с ребенком для государства. Таким мнением он поделился на форуме "Цифровые решения".

"Нельзя отделять государство от бизнеса. Если ты говоришь, что граждане – это твои дети и часть тебя, то бизнес – такой же ребенок, который является частью тебя", – заявил Греф.

Он также подчеркнул необходимость создания бесшовных стыковок между бизнесом и государством. В качестве примера он привел совместные встречи сторон, на которых решаются проблемы с суточным опозданием в отражении платежей по штрафам ГИБДД.

Глава Сбербанка отметил, что государство бывает эффективным, когда определяет эффективную границу и создает инфраструктуру.

Ранее Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса. В пример он привел мусорное ведро с педалью. Как напомнил глава Сбербанка, эту инновацию придумала женщина с ребенком на руках: неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.