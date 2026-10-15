Путин: перед РФ стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения средств в инновационные компании, а также в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам президента, речь идет о проектах, ориентированных на повышение емкости национального рынка и на растущий глобальный спрос.

Путин отметил, что "Деловая Россия" участвует в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса и в создании благоприятного, конкурентного делового климата. Вместе с руководителями субъектов РФ организация координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах.

"Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы", – заверил президент.

Власти также ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата. Путин добавил, что важно определить, что нужно сделать со стороны государства и со стороны бизнеса, чтобы действовать еще более эффективно.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в нынешнее время бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию и желание вносить вклад в качество жизни граждан России. По его словам, отечественные предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан.

Путин напомнил о формуле, которую назвал проверенной историей: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса, и важно, что государство и предприниматели работают над ее воплощением вместе.

Отдельно глава государства отметил, что отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества.

Среди инициатив делового сообщества президент перечислил образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные проекты, помощь бойцам и ветеранам СВО и их семьям, участие компаний в благоустройстве общественных пространств и в реализации мастер-планов развития городов и поселков, а также корпоративные демографические программы, направленные на поддержку работников и семей с детьми.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф указал на то, что бизнес является неотъемлемой частью страны. Таким образом, добавил он, предпринимательство можно сравнить с ребенком для государства. Греф подчеркнул необходимость создания бесшовных стыковок между бизнесом и государством.