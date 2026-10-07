В РФ могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе "Почты России". Об этом вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил на форуме "Цифровые решения", передает ТАСС.

По словам политика, проект закона будет опубликован для общественного обсуждения. В настоящее время для официальной коммуникации юрлица обязаны использовать физический адрес.

В рамках законопроекта предлагается для постановки на учет в налоговой службе использовать домашний адрес руководителя, который не будет отображаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В июле Владимир Путин подписал закон о поддержке "Почты России". В частности, в нем предусмотрен запуск сервиса электронной почты, отмена банковских сборов при оплате жилищно-коммунальных услуг и обновление регламента использования абонентских ящиков для корреспонденции.