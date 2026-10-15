В Петербурге нашли двух шестилетних девочек, ушедших из детсада

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Двух шестилетних девочек, не вернувшихся с прогулки в детском саду, обнаружили живыми в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.

"Девочки нашлись, все с ними в порядке", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что обстоятельства их ухода из детсада будут установлены в рамках соответствующей проверки.

Об исчезновении двух девочек из детского сада во Фрунзенском районе Петербурга стало известно 15 октября. К их поискам привлекали представителей поискового отряда "ЛизаАлерт".

До этого сообщалось о пропаже двух пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии № 7 в подмосковном Чехове. Уточнялось, что мальчики убежали из учреждения через проем в ограждении во время прогулки. В итоге они были найдены и переданы родителям.

