Две шестилетние девочки пропали из детсада в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две шестилетние девочки пропали в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поискового отряда "ЛизаАлерт".

Уточняется, что дети ушли из детского сада во Фрунзенском районе города примерно в 13:00. В настоящее время пропавших ищут.

Ранее спасатели завершили поиски двух мужчин, потерявшихся в лесу во время сбора грибов в Дмитровском округе Подмосковья. Выяснилось, что двое приятелей отправились в лес за грибами. Они зашли в чащу возле деревни Астрецово и двигались в сторону села Ольгово. К вечеру мужчины поняли, что сбились с пути, и позвонили родственнику.

Ночь грибникам пришлось провести в лесу без воды, еды и необходимых лекарств. Поиски затянулись из-за сильного дождя. Тогда лесник выстрелил в воздух из ружья. Грибники услышали звук и пошли на него. Спустя четыре часа их нашли. Медпомощь мужчинам не потребовалась.

