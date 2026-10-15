Москвич пропал по дороге из Кызыла в село Кунгуртуг в Туве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели и сотрудники МВД Тувы ведут поиски 40-летнего москвича, пропавшего по пути из Кызыла в село Кунгуртуг Тере-Хольского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Предварительно, мужчина выехал из столицы республики в сторону Тере-Хольского района на машине. В пути он остановился в местечке Сере-Белдир Эрзинского района, после чего пропал.

К поисковой операции подключились в том числе специалисты беспилотной авиации МЧС России. С помощью дронов спасатели обследуют труднодоступные участки местности. Данные с воздуха позволяют корректировать действия наземных поисковых групп.

Ранее три мужчины и женщина отправились на маршрут Голубиная пещера – Красная пещера в Крыму. Однако спустя некоторое время туристы перестали выходить на связь.

На следующий день началась поисково-спасательная операция. Вечером этого же дня путешественников нашли и передали медикам для осмотра. Один из туристов рассказал, что группа находилась под землей в течение 36 часов.

