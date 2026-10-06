В КЧР найдены туристы, пропавшие на маршруте к Софийским озерам

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Женщину и ребенка, которые пропали в районе Софийских озер в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, нашли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В ведомстве отметили, что операция по спуску завершилась успешно, участников похода сопроводили к поляне и доставили в поселок Архыз. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева вышли на поиски после того, как туристы сбились с тропы при прохождении одного из туристических маршрутов и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

Туристы приехали из Республики Карелия. Свой маршрут они не регистрировали в подразделениях МЧС России.

