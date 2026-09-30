Один из спасенных в Крыму туристов рассказал, что провел в пещерах 36 часов

Фото: vk.ru/mchs_crimea

Один из застрявших в пещерах Крыма туристов Геннадий рассказал, что группа провела под землей 36 часов. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, все они работают местными экскурсоводами и пошли в пещеры во внерабочее время.

"Местность знаем, подготовлены. Просто внутри не смогли найти выход. Паники никакой не было, мы понимали примерно, где находимся", – уточнил он.

Геннадий добавил, что с собой у группы было немного еды, поэтому периодически они перекусывали. Когда выхода найти не удалось, они двинулись обратно по своему следу, там их и подобрали спасатели, обвала не было.

Группа, состоявшая из трех мужчин и одной женщины, отправилась на маршрут Голубиная пещера – Красная пещера днем 28 сентября. В назначенное время туристы не вышли на связь.

29 сентября МЧС начало поисково-спасательную операцию. Вечером этого же дня туристов нашли. Их передали медикам для осмотра.