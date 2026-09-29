Спасатели нашли четырех пропавших в Красной пещере в Крыму туристов

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Четырех туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму, обнаружили спасатели. Сейчас они принимают меры, чтобы вывести группу наружу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В пещере находятся трое мужчин и женщина. По данным ведомства, их состояние оценивается как удовлетворительное.

О пропаже туристов на маршруте в Красной пещере стало известно 29 сентября, после чего МЧС начало поисково-спасательную операцию.

По предварительной версии, группа спелеологов-любителей могла сбиться с маршрута и заблудиться. При этом изначально туристы планировали пройти около 10 километров.